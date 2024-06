Montoro, operatore Agroforestale salva cuccioli di cane Sono stati trovati tra l'erba alta, in un asilo in fase di ristrutturazione

Due cuccioli di cane sono stati tratti in salvo a Montoro da un operatore della guardia Agroforestale Italiana. Il giovane, insieme ad alcuni amici, li ha notati tra l'erba alta, in un asilo che è in fase di ristrutturazione. I cagnolini, visibilmente spaventati, sono stati recuperati e messi in un luogo più sicuro. Contemporaneamente, anche grazie all'interessamento di un amministratore cittadino, è stato avviato l'iter previsto in questi casi. Momentaneamente i cuccioli sono stati sistemati in un luogo coperto dove è stata portata anche la mamma. Nella giornata di domani sarà contattato il servizio veterinario per cercare una soluzione definitiva.