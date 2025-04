Catania-Avellino 1-2: tabellino e voti dei lupi, Patierno dominante Tre punti oltremodo preziosi al "Massimino" nella corsa promozione: rinnovato il +2 sul Cerignola

Una doppietta splendida nel momento decisivo: Patierno firma la doppietta a Catania e garantisce tre punti oltremodo preziosi all'Avellino nella corsa promozione. I lupi confermano il +2 sul Cerignola con la splendida conclusione a volo per il pari e il rasoterra di destro per il sorpasso ai danni degli etnei, avanti con Lunetta e ribaltati dagli irpini. Spicca anche la giocata di Cancellotti, autore dell'assist per il 2-1, ma tutto il gruppo biancoverde esce con qualità e quantità dal terreno di gioco del "Massimino".

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Catania - Avellino 1-2

Marcatori: 8' pt Lunetta (C), 12' pt, 16' st Patierno (A)

Catania (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo (35' st Quaini), De Rose (35' st Frisenna), Di Tacchio, Anastasio (24' st Stoppa); Jimenez (35' st Dalmonte); Lunetta, De Paoli (17' st Inglese). All. Toscano. A disp.: Farroni, Butano, Del Fabbro, Allegretto, Gega, Sturaro, Forti, Montalto

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino (28' st Palumbo), Palmiero (48' st Mutanda), Sounas; D'Ausilio (34' pt Russo); Lescano (28' st Panico), Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Tribuzzi, Zuberek, Campanile

Arbitro: Allegretta

Ammoniti: Palmiero (A), Russo (A), Toscano (C), Quaini (C), Patierno (A), Di Tacchio (C)

Recupero: 4' pt, 6' st