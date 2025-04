Super Patierno e l'Avellino ribalta il Catania (1-2): lupi a +2 sul Cerignola Doppietta dell'attaccante, un gol per tempo, per cancellare il vantaggio etneo e firmare i 3 punti

L'Avellino vince a Catania: finale di 2-1 al "Massimino" e i lupi rispondono al successo del Cerignola sulla Cavese al "Lamberti" (0-2). Patierno risulta decisivo con la doppietta che garantisce il pari al 12' dopo il vantaggio etneo firmato da Lunetta al minuto 8 e che vale poi il sorpasso al 61'. Prima una splendida conclusione al volo con il mancino, poi il rasoterra di destro costruito con l'ottima soluzione personale di Cancellotti sull'out destro: tre punti fondamentali per i lupi, in vetta con il +2 sull'Audace a tre gare dal termine.

Primo tempo

Biancolino ripropone l'undici iniziale del derby con il Benevento con Armellino e D'Ausilio. Avvio deciso del Catania e al minuto 8 rossazzurri avanti: Lunetta gira su Rigione e trova la risposta di Iannarilli, ma colpisce in ribattuta per l'1-0. La risposta biancoverde è immediata. Al 12' Sounas alza la sfera per Patierno che sfodera un mancino splendido a superare Dini sul secondo palo: conclusione favolosa e pari irpino prezioso nella gestione del primo tempo dopo l'avvio complicato. Allegretta evita i gialli e tiene a bada un match ricco di tensione e gioco duro: ferita alla testa per Lunetta, al volto per Sounas. Al 34' D'Ausilio out per infortunio, dentro Russo (1-1 all'intervallo).

Secondo tempo

Buon ritmo per i lupi nella gestione della fase e al 61' Cancellotti domina sull'out destro e gira al centro per Patierno, implacabile nella serata del “Massimino”: ecco il sorpasso biancoverde con il destro rasoterra a battere Dini per il 2-1 ospite. Al 66' arriva il primo giallo: ammonito Palmiero. Al 74' dentro Panico e Palumbo per Lescano e Armellino. Al minuto 79' Iannarilli chiude sulla punizione di Jimenez. Diversi gialli nel finale del match: ammonito anche Patierno (era diffidato, salterà Avellino-Monopoli). Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio: finale di 2-1 per i lupi.