Tragedia a Chiusano San Domenico, 56enne si toglie la vita Il dramma in provincia di Avellino. Dolore e cordoglio in paese

Tragedia a Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, dove oggi 6 aprile 2025, un uomo è stato trovato senza vita nel suo fondo agricolo, in una contrada rurale alle porte del paese. L'uomo si è tolto la vita. Stamattina era uscito di casa senza farvi ritorno per ora di pranzo. I suoi familiari, preoccupati, sono andati in campagna a cercarlo. Una volta arrivati sul posto hanno trovato l'uomo senza vita. Inutili i soccorsi dei sanitari allertati tempestivamente. Il 56enne si è tolto la vita impiccandosi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di rito. Dolore e cordoglio in paese per il tragico episodio.