Autonomia differenziata, Spera: "Qui si rischia davvero un disastro" Un forte appello a reagire e a far capire meglio a tutti i reali pericoli

"L'autonomia differenziata, sarà la mazzata finale, mortale per i territori della marginalità. Il tentativo furbesco di una parte ricca contro una parte povera. L'unità del paese, è un diritto costituzionale e bisogna avere la forza e il coraggio di rivendicare uguali diritti non essenziali ma per tutti i cittadini."

Lo ha detto il deputato del Pd Toni Ricciardi nel corso del convegno sull'autonomia differenziata tenutosi a Grottaminarda promosso da Anpi e Cgil. A fare gli onori di casa il sindaco Marcantonio Spera il quale si è detto molto preoccupato per il futuro delle aree interne, dal dramma IIA alla piattaforma logistica in Valle Ufita.

"Un attentato alla nostra costituzione, così è stato definito - ha detto Spera - bisogna far comprendere a tutti nel modo giusto, il disastro che si rischia di commettere. Qualcuno più autorevole di me lo ha definita, una porcata. Dobbiamo reagire tutti, in quanto davvero i cittadini non hanno capito il reale pericolo dell'autonomia differenziata. La nostra azione dunque dovrà essere incisiva, prima che tutto venga a compimento."