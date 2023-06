San Martino Valle Caudina, 2 giovani morti in pochi giorni: "Strazio in paese" Il sindaco Pisano: non ci sono parole per descrivere il dolore condiviso da tutti noi

Due giovani vite spezzate, una comunità sotto choc per un doppio lutto che travolge ogni famiglia in paese . San Martino Valle Caudina piange Emanuele e Mario, il primo morto in un incidente sul lavoro, il secondo deceduto in un sinistro stradale. Tutto è accaduto in pochi giorni, lasciando una intera comunità travolta dal dolore grande nel vedere due ragazzi morire troppo presto.

La morte di Mario De Paola

Ieri alld 18.30 di ieri è avvenuto un incidente mortale sulla Porrettana all'altezza di Calvenzano, frazione di Vergato, (km 61,300). Nello schianto ha perso la vita Mario De Paola, 30 anni, di San Martino Valle Caudina. Ferito, in maniera non grave, un 82enne. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, nel sinistro sono state coinvolte due auto che si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. Nel violento impatto la vittima è rimasta incastrata tra le lamiere della macchina. I caschi rossi hanno operato per estrarlo. Nonostante i soccorsi, purtroppo, il personale del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche I Carabinieri per i rilievi del caso e ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto.

Il lutto in paese

Sarà proclamato lutto cittadino anche per Mario. Solo pochi giorni fa a travolgere la comunità la notizia della morte di Emanuele Pisano, giovane uomo morto sul lavoro. Domani ci saranno i funerali di Emanuele, giovane padre strappato alla vita troppo presto.

“C’è sgomento e incredulità, appena pochi giorni fa abbiamo pianto la morte di Emanuele Pisano, morto in incidente sul lavoro e, adesso, questa nuova tragedia colpisce San Martino Valle Caudina”, afferma il sindaco Pasquale Pisano. “Non ci sono parole per esprimere il dolore nel vedere queste giovani vite spezzate in maniera così tragica e ingiusta. Noi, senza ombra di dubbio, saremo vicini alle famiglie di Pasquale e Mario”, conclude.

Il primo cittadino ha comunicato che sarà proclamato lutto cittadino anche per omaggiare Mario De Paola. Domani i funerali di Emanuele alle 11 nella chiesa di San Martino Vescovo.

Il sindaco Pisano aveva dichiarato dopo la morte di Emanuele:

"Sgomento. Tristezza. Dispiacere. Profonda vicinanza alla famiglia, a Rosalia. Un' altra giovane vita spezzata in un attimo. Era andato presto a lavorare come tutte le mattine, Emanuele, un ragazzo che si faceva strada nel mondo, nella vita,impegnandosi in un lavoro onesto e duro. Un ragazzo che abitava proprio avanti alle scuole elementari, sembra ieri che lo vedevamo andare a scuola. Il dispiacere unanime di tutto il paese si stringe alla famiglia. Mi sento il cuore stretto in una morsa. A nome di tutto San Martino". Così Pasquale Pisano.