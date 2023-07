Incidente sul Raccordo: motociclista in codice rosso al Moscati: è grave Tempestivi i soccorsi

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, coinvolgendo un motociclista che è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. L'uomo è stato immediatamente portato in codice rosso presso la città ospedaliera di Avellino, a causa delle ferite riportate. I sanitari lo tengono sotto stretto controllo .

La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di determinare se sia coinvolto anche un altro veicolo. L'impatto è avvenuto nel territorio di Serino. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del servizio sanitario 118, la polizia stradale e gli uomini dell'Anas per gestire la situazione e avviare le prime operazioni di soccorso.

Le condizioni del motociclista sono attualmente ed è stato trasferito nel reparto di rianimazione della struttura di Contrada Amoretta. Si tratta dell'ennesimo impatto sul raccordo in pochi giorni. Le autorità invitano automobilisti e centauri alla prudenza.