Gettati in una scarpata: i vigili del fuoco salvano due cagnolini I due teneri cuccioli sono stati affidati alle cure dei sanitari del servizio veterinario

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle 15'30 di oggi 4 luglio ha effettuato un intervento di salvataggio di due cagnolini di razza meticcia, abbandonati in una scarpata in via Fontanelle a Mirabella Eclano. I due teneri cuccioli sono stati affidati alle cure dei sanitari del servizio veterinario.