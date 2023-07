Assalito e punto da sciame di api: 36enne di Candida in codice rosso al Moscati In codice rosso l'uomo viene tenuto sotto stretta osservazione

Migliorano progressivamente le condizioni del 36enne di Candida, finito al pronto soccorso del Moscati di Avellino ieri sera, dopo essere stato aggredito da uno sciame di api. Ha rischiato di avere uno choc anafilattico l'uomo che resta sotto strettissima osservazione, per le sue condizioni, da più ore, nel pronto soccorso dell'ospedale di contrada Amoretta. Gli insetti lo hanno punto in più punti del corpo, soprattutto su volto e collo. I sanitari lo hanno subito visitato, hanno proceduto a praticargli il protocollo sanitario previsto, contattando anche i medici della rianimazione, per valutare ogni rischio. Fortunatamente il 36enne ha reagito bene, superando la fase critica, ma resterà in codice rosso per valutare ogni rischio.