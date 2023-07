Gufo impigliato nella canna fumaria, i Vigili del Fuoco lo salvano Il singolare intervento in una abitazione di Summonte

Singolare intervento nel primo pomeriggio dei Vigili del Fuoco di Avellino. Una squadra della sede centrale è intervenuta in una abitazione di via Starze a Summonte per il salvataggio di un piccolo gufo rimasto impigliato nella canna fumaria di un'abitazione del posto. Il piccolo rapace notturno è stato recuperato ed affidato alle cure dei sanitari veterinari.