Solofra, il 20enne piromane ha fatto scena muta davanti al gip E' accusato di aver tentato di dare alle fiamme due automobili

di Paola Iandolo

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne accusato di aver tentato di incendiare nel febbraio e nell’aprile scorso due veicoli di proprietà di un imprenditore di Solofra. Il giovane, difeso dall’avvocato Chiara Preziosi, stamane davanti al Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, il magistrato che su richiesta della Procura, ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui è stato sottoposto dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. il giovane è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorvaglianza attive in zona . Non è escluso che la difesa possa presentare istanza di riesame.