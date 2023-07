Mirabella, i carabinieri controllano 300 persone: 5 patenti ritirate Per tre automobilisti scatta la denuncia perché alla guida dopo aver bevuto alcolici

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ultimo fine settimana i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al controllo di oltre 200 veicoli e circa 300 persone, a 5 delle quali è stata ritirata la patente.

Si tratta di automobilisti fermati in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche: per tre di loro è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria mentre per gli altri due la segnalazione alla Prefettura.

Al medesimo Ufficio Territoriale del Governo è stato segnalato anche un uomo della provincia di Foggia, sorpreso a Fontanarosa mentre bruciava dei residui vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo privato.