Ancora un suicidio: 35enne di Serino trovato morto in casa Si è tolto la vita impiccandosi: sul posto magistrato e carabinieri

Ancora una vittima del mal di vivere. A Serino un giovane di 35 anni, A.A. si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Sul posto carabinieri, personale del 118 e il magistrato di turno che ha disposto il trasferimento presso il Moscati per accertamenti tecnici.

Sotto choc la comunità serinese che piange una giovane vittima. E quello di ieri mattina, è l'ennesimo suicidio in Irpinia. Sabato scorso, nella centralissima via Piave, un uomo di 46 anni, si è lasciato cadere nel vuoto dal sesto piano della sua abitazione. Qualche giorno prima a Forino, un altro giovane di 31 anni, Andrea, si è tolto la vita impiccandosi in un capanno di campagna.

A Melito Irpino, un 50enne è stato trovato impiccato nell'abitazione in cui viveva con la madre. A San Potito Ultra, una ragazza di 24 anni, laureata, da pochi giorni tornata dalle vacanze si è tolta la vita allo stesso modo.