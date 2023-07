Monteforte, si aggrava la posizione del 36enne: dai domiciliari al carcere L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri passeggiare per le vie del paese

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno dato esecuzione al decreto che ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, emesso dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 36enne. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denuncia per evasione dagli arresti domiciliari: giovedì scorso l’uomo è stato sorpreso dalle Forze dell’Ordine sulla pubblica via, intento a litigare animosamente con un suo conoscente.

La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare.

Successivamente alla notifica del provvedimento, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.