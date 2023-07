Dieci anni fa la tragedia di Acqualonga: è il giorno del ricordo in Irpinia Celebrazione in suffragio delle 40 vittime nel giardino della memoria

In occasione del decennale della tragedia di Acqualonga, questo pomeriggio alle 18.30 sarà celebrata una messa di suffragio presso il Giardino della Memoria.

A celebrare la funzione saranno i parroci di Monteforte Don Fabio Mauriello e Pozzuoli Don Mario Russo. Tante le autorità civili e militari che si recheranno sul posto: oltre all’Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino e a quella di Pozzuoli, sono attesi i rappresentanti della Questura e della Prefettura di Avellino, i rappresentanti delle forze dell’ordine, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le Misericordie e la Croce Rossa, oltre a tutti i volontari che in quella maledetta notte di dieci anni fa si prodigarono nei soccorsi.

I piccoli volontari dell’azione cattolica di Monteforte Irpino parteciperanno alla funzione attraverso un momento di preghiera, la recitazione di una poesia e il simbolico lancio in cielo di palloncini bianchi.

«Dieci anni fa la tragedia che ha scosso per sempre le nostre vite – ha dichiarato il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano - non dimenticherò mai quelle ore di angoscia e disperazione. Fui tra i primi ad accorrere sul posto, e il dolore a distanza di tanto tempo non è mai passato. Saremo sempre vicini ai familiari delle vittime, a cui abbiamo dedicato il Giardino della Memoria e l’opera d’arte “Vivere ancora”, in memoria dei 40 angeli scomparsi.»