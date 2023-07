Omicidio Bembo, il comune di Mercogliano si costituirà parte civile nel processo Ad annunciarlo il primo cittadino di Mercogliano, Vittorio D'Alessio

di Paola Iandolo

Omicidio Bembo, l'attenunazione della misura per i due giovani, Nico Iannuzzi e Luca Scairrillo, accusati dell'omicidio avvenuto a Capodanno, non ha lasciato indifferente il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio: "Ho grande rispetto per la magistratura e per le decisioni che la stessa adotta, da uomo di legge quale sono mi rendo conto che un giudizio di adeguatezza e proporzionalità andrebbe fatto solo attraverso la conoscenza di tutti gli sviluppi dell’indagine. Tuttavia non posso negare che la decisone di attenuare la misura cautelare, in considerazione della efferatezza del delitto e dell’impatto che lo stesso ha avuto sulla mia comunità, mi lasci alquanto interdetto. Il timore che l’attenuazione della misura possa essere letto come una conseguente attenuazione della gravità del fatto accaduto, è forte e per questo sento ancora una volta la necessità di ribadire oltre che la mia vicinanza ai genitori di Roberto, la volontà dell’amministrazione di ritenersi anch’essa parte lesa e di conseguenza di esperire tutte le azioni giudiziarie".