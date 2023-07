Torrette di Mercogliano, a fuoco un auto sotto il casello: paura per due ragazzi I caschi rossi sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 10 sono intervenuti proprio sotto al casello autostradale di Avellino Ovest, a Torrette di Mercogliano, per un incendio di un'autovettura intenta al pagamento del pedaggio autostrade. Il pronto intervento della squadra proveniente dalla sede centrale di Avellino, ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni alla struttura del casello. A bordo del veicolo due giovani ragazzi originari del Napoletano, che venivano a trascorrere una giornata in Irpinia, per loro oltre un grosso spavento nessuna conseguenza.