Taurano, 53enne arrestato per furto in villa: scarcerato La decisione del giudice Autorino del tribunale di Napoli Nord al termine dell'udienza di convalida

di Paola Iandolo

Era stato tratto in arresto dai Carabinieri di Casoria la notte del 31 Luglio 2023, perchè si era introdotto furtivamente in una villa di Casoria in via Piave n. 35, alle ore 02:00 di notte.Il rumore dell'apertura di un cancello in ferro aveva svegliato il proprietario che con la sua famiglia si trovava al secondo piano della villa. Affacciatosi dal balcone, il proprietario ha visto un uomo vestito di nero che accortosi di essere stato scoperto si è dato a precipitosa fuga. Le urla del proprietario hanno fatto svegliare anche i vicini, dando il via ad una vera e propria caccia all'uomo tanto che il malfattore è stato costretto a fuggire sui tetti, balzando da un proprietà all'altra. I carabinieri della locale Stazione dopo poco sono riusciti ad individuare il topo d'appartamento che nel frattempo si era rifugiato su di un palo della luce. L'uomo - che ha rischiato anche un tentativo di linciaggio da parte degli abitanti della zona, stanchi oramai dei continui furti perpetrati nelle loro proprietà - è stato assicurato alla giustizia. L'arrestato, classe 1970, originario di Taurano, pluripregiudicato, è stato condotto nelle Camere di Sicurezza della Compagnia CC di Casoria in attesa della convalida dell'arresto e del contetuale giudizio direttissimo. Questa mattina, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, presieduto dalla dottoressa Autorino, si è celebrata l'udienza di convalida nonché il giudizio direttissimo, differito quest'ultimo, su richiesta del legale di fiducia, l'avvocato avellinese Rolando Iorio, al prossimo 17 Ottobre 2023.