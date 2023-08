Calabritto piange il suo Mariano, morto nel giorno della Madonna della Neve Titolare della pizzeria On the Road, stava rientrando a casa dopo i preparativi della festa di oggi

Mariano Spatola amava il suo lavoro, per lui era tutto. La sua pizzeria “On The Road” era la sua passione. Ragazzo perbene e grande lavoratore. Sempre disponibile, solare. Amava stare tra gli amici, pronto a dare una mano e regalare sorrisi.

Oggi la comunità di Calabritto, perde un figlio, una grande persona che amava il suo territorio. Sono migliaia ora i ricordi che circolano sul web in onore di Mariano, strappato alla vita a soli 34 anni e con tanti sogni nel cassetto.

Mariano è morto in un tragico incidente, mentre rientrava a casa. Ed è stato, probabilmente, un colpo di sonno la causa dell'incidente, avvenuto sul viadotto che precede l’uscita di Calabritto. Mariano stava tornando da Quaglietta a bordo di un mezzo furgonato, un Opel Vivaro rosso. Era stato a cena con degli amici e pare che stesse trasportando un braciere che sarebbe servito per la festa civile di oggi al santuario della Madonna della Neve. Mariano ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo, nel punto peggiore, quello più alto, a circa 30 metri del viadotto che sovrasta il fiume Sele, ed è precipitato dopo aver sfondato la barriera. Un impatto violentissimo. Per il giovane, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco e Carabinieri insieme a tanta gente che era venuta a sapere dell’incidente.

I messaggi dal web:

"Il paese è sotto shock. Sospesa qualsiasi festa nella giornata del 5 agosto, data in cui ricorre la Madonna della Neve e che tutti immaginavano di trascorrerla in modo diverso, e non con questo gravissimo lutto che sconvolge l’animo di una intera comunità.

Un'intera Comunità in Lutto. Davvero Assurdo, quello che sta succedendo!!! Ciao, Carissimo Mariano. R. I. P.

Con Mariano Spatola volevamo sperimentare un nuovo prodotto tipico: il PANUOZZO CALABRITTANO abbinato ad una iniziativa di TREKKING alle CASCATE, nell’ottica della sinergia tra prodotti (e produttori) calabrittani e valorizzazione delle bellezze del territorio. Mariano ci aveva chiesto questa collaborazione ed era entusiasta di lavorare a questa sperimentazione. Vogliamo ricordarlo cosi, con il suo entusiasmo, condividendo con voi questo aneddoto che in pochi conoscono.

L’esperienza di domani 6 agosto ‘’Un giorno con il pastore’’ è naturalmente rinviata per il grave lutto che ha colpito tutta la comunità.

Ciao Mariano da Calabritto Escursioni.