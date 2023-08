Mercogliano, Omicidio Bembo: depositata la consulenza tecnica medico legale Intanto questa sera alle 19 si svolgerà il corteo pacifico da Mercogliano ad Avellino

di Paola Iandolo

Depositata la consulenza effettuata dal medico legale Carmen Sementa sulla salma di Roberto Bembo. Dunque, con l’avvenuto deposito della relazione peritale, il pubblico ministero già nei prossimi giorni potrebbe procedere all’emissione del provvedimento di chiusura delle indagini. Le conclusioni dell’accertamento tecnico irripetibile eseguito lo scorso 13 gennaio erano attese da tempo. Basti considerare che il termine, poi prorogato, per il deposito della perizia era stato fissato in 90 giorni. Ora non è escluso che il pm possa decidere avanzare richiesta al gip, di giudizio immediato nei confronti dei due giovani accusati dell’omicidio del 21enne di Mercogliano. Niko Iannuzzi e Luca Sciarrillo, intanto dal 26 luglio scorso sono agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ad attenuare la misura, si istanza presentata dal legale dei due, l’avvocato Gaetano Aufiero, il gip Fabrizio Ciccone. Decisione contestata da familiari ed amici del 21enne accoltellato il primo gennaio del 2023, davanti ad un bar di Torrette di Mercogliano. E non è escluso che il provvedimento emesso dal gip possa essere impugnato dalla procura davanti al tribunale del riesame di Napoli.