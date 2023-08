Auto sulla Volante al rave party: 2 poliziotti in ospedale Sono stati portati al Rummo due agenti di 31 e 46 anni

Migliorano le condizioni dei due poliziotti finiti in ospedale l'altra sera in codice rosso, dopo essere stati tamponati mentre erano al lavoro, a bordo della loro auto di servizio a San Martino Valle Caudina sul monte Mafariello. I due agenti, di 31 e 46 anni, stavano effettuando controlli in località Serra del Duca, dove era in corso mega raduno musicale (clicca e leggi), quando un 51enne a bordo di un'auto, ha tamponato la vettura della polizia.

I due poliziotti feriti

I due agenti sono stati portati all'ospedale Rummo di Benevento in codice rosso, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del 118 sul posto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato verifiche e ascoltato i presenti.

Identificato il responsabile del tamponamento

E' stato identificato l'automobilista responsabile del tamponamento: si tratta di un 51enne della penisola sorrentina, che aveva preso parte al rave. L'uomo avrebbe dichiarato di non aver visto l'auto della polizia, e come da prassi è stato sottoposto ad ogni accertamento del caso. Gli esami hanno tutti dato esito negativo. L'episodio è accaduto domenica sera, quando gli agenti stavano svolgendo servizio di controllo sul territorio.Erano arrivati in località Serra del Duca, dopo aver ricevuto una segnalazione. Hanno notato il via vai di persone da una struttura rurale, la presenza di 500, e numerose vetture parcheggiate all'esterno, come tende, camper e altri mezzi di trasporto.

L'evento musicale autorizzato

Il promotore dell'evento, secondo i primissimi riscontri, ha presentato richiesta di Scia al comune. L'amministrazione ha rilasciato il via libera alla realizzazione della tre giorni di musica dal vivo. Durante l'evento non si sono registrati incidenti o fatti di rilievo. Solo l'altra sera il 51enne della penisola Sorrentina ha involontariamente tamponato l'auto della Polizia. Vanno avanti gli accertamenti sull'evento, per verificare che ogni procedura sia stata rispettata.