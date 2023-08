Ciclista muore travolto da tir: Montefalcione piange Michele Rinaldi Il dramma in Galleria sull'ofantina. Paese in lacrime. Ofantina bloccata per ore

La comunità di Montefalcione piange la scomparsa di Michele Rinaldi. Fatale lo schianto questa mattina intorno alle 9 a metà percorso della Galleria San Giovanni, lungo la statale 7 Appia-Ofantina nel territorio di Montefalcione.

Rinaldi, 64enne costruttore in pensione stava percorrendo in sella alla sua bici sta attraversando il sottopasso, quando per cause ancora accertare è stato investito da un camion che viaggiava sullo stesso senso di marcia della vittima in direzione Montemiletto.

Dalle prime ricostruzioni pare che il mezzo pesante e la due ruote viaggiassero nella stessa direzione, verso Avellino. L'impatto si è verificato lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina nella galleria "San Giovanni". Sulla strada che collega Montemiletto a Montefalcione è stato istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 296,400 per consentire, a seguito dell'incidente, il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza ed i necessari rilievi. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale del 118 per la gestione della viabilità.

Il ciclista, dopo il violento impatto è stato sbalzato dalla bici finendo contro i guard rail. Il conducente del mezzo si è fermato per allertare i soccorsi ma arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per stilare i primi accertamenti della dinamica. I militari hanno avuto modo di ascoltare anche il conducente del mezzo. La salma è stata trasportata al “Moscati” di Avellino, dopo un primo esame effettuato dal medico legale resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sconvolti i familiari appena arrivati sul posto alla pari della comunità di Montefalcione. Rinaldi era molto conosciuto in paese. L’uomo lo scorso 16 luglio aveva partecipato all’iniziativa di A.s.D. Amici in Bici di Montelafalcione che hanno dedicato la nona edizione di “Un Cero per San Pio” per ricordare Maria Antonietta Cutillo.