Lucia e Vittorio travolti e uccisi, lunedì i funerali a Nusco Proclamato il lutto cittadino e la chiusura delle attività commerciali per un'ora

Si svolgeranno a Nusco i funerali dei due coniugi travolti e ucciso da un'auto. I funerali siterranno lunedì mattina, giorno in cui il sindaco Antonio Iuliano ha proclamato il lutto cittadino e ordinato la chiusura di un'ora delle attività commerciali.

Lucia e Vittorio, marito e moglie uniti fino alla morte. Il tragico incidente che si è verificato a Sant'Angelo dei Lombardi, lungo la strada che collega il comune altirpino a Morra de Sanctis e che conduce alla zona industriale. I due coniugi di 84 e 76 anni, stavano rientrando da Morra e volevano fermarsi alla festa della trebbiatura di Sant'Angelo. Lungo la strada, hanno trovato uno spiazzo e hanno parcheggiato, ma è qui che sopraggiungeva una Fiata Panda guidata da un uomo del beneventano che si stava recando in fabbrica. Li ha presi in pieno. La coppia è stata sbalazata a terra per diversi metri ed è morta sul colpo.

Insieme a loro c'erano altri due amici che nonostante lo choc hanno chiamato i soccorsi. Dolore e lutto a Nusco, dove la coppia era molto stimata e conosciuta. Lui aveva fatto il barbiere nel suo negozio chesi trova di fianco al Comune. Lei casalinga. Anche a Sant'Angelo dei Lombardi il sindaco ha deciso di interrompere la festa della trebbiatura in segno di lutto. Mentre le indagini dei carabinieri dovranno chiarire la dinamica.