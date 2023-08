Nusco, dolore per i funerali di Vittorio e Lucia: esempio di amore per tutti I funerali dei due coniugi investiti e uccisi a Sant'Angelo dei Lombardi

Dolore e lutto a Nusco nel giorno dei funerali di Vittorio e Lucia, i due coniugi investiti e uccisi da un'auto in corsa. La chiesa di Sant'Antonio a Nusco era gremita e non è riuscita a contenere le centinaia di persone giunte per dare l'ultimo saluto ai due coniugi, uniti dallo stesso destino. Le due bare posizionate una accanto all'altra. A officiare l'omelia Don Valentino e Don Dino.

Dall'altare il parroco ha ricordato e sottolineato l'esempio di amore e di vita che hanno dato Vittorio e Lucia. Una coppia inseparabile, amati e stimati da tutti, ed è per questo che oggi l'intera comunità si è stretta nel dolore accanto ai familiari....Il sindaco Antonio Iuliano ha emanato un'ordinanza di lutto cittadino per due giorni.

“E' un giorno tristissimo per tutta la nostra comunità – ha detto Iuliano – Oggi hanno partecipato al dolore anche le persone che non conoscevano Vittorio e Lucia. Il parroco durante la sua omelia ha parlato dell'amore che ha contraddistinto la coppia. Due persone che si volevano bene, stavano sempre insieme e tutti ammiravano il loro amore e la loro passione per la vita. Attivi anche nel sociale, iscritti al circolo pensionati, presenti alle iniziative del paese, presenti in tutto – ha sottolineato il sindaco – Ed è per questo motivo che oggi l'intera comunità ha voluto partecipare in massa ai funerali.

Io ho fatto l'ordinanza di due giorni, per la sospensione di eventi e manifestazioni, negozi chiusi, era doveroso – ha concluso il sindaco, non l'ha fatta l'amministrazione, per me l'ha fatto il popolo di Nusco.