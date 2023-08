Accoltellò il vicino, va in carcere 62enne di San Martino Valle Caudina Dovrà scontare una pena detentiva di 6 anni e 2 mesi

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura, alle prime luci dell’alba, hanno proceduto all’esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nei confronti di un 62enne di San Martino Valle Caudina (AV), in quanto riconosciuto responsabile di lesioni d’arma da taglio. I fatti risalgono ad alcuni anni orsono, allorquando l’autore del reato, all’epoca indagato in stato di libertà dai Carabinieri del luogo, a seguito di un forte diverbio con un 57enne, aggredì la vittima con un coltello procurandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Al momento dell’arresto, avvenuto presso la propria abitazione, il 62enne non ha opposto alcuna resistenza e al termine degli accertamenti è stato associato presso la Casa Circondarle Antimo Graziano di Avellino, dove dovrà scontare la pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione.