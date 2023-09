Tragedia a Solofra: giù dalla finestra, muore donna di 44 anni Risveglio tragico nella città della concia

Domenica tragica quella oggi 3 settembre 2023 a Solofra, in provincia di Avellino, dove una donna di 44 anni ha deciso di farla finita, lanciandosi dalla finestra di un appartamento.

Dopo essersi lasciata cadere la donna, R. V. le sue iniziali, è precipitata per circa 20 metri. Il dramma è avvenuto nel cuore della notte. La 44enne è piombata su un terrazzino, ma nonostante l’impatto era ancora viva. Immediati i soccorsi. I vicini di casa hanno allertato il 118 ed i carabinieri. Sul posto anche i Vigili del fuoco per poter accedere più in fretta al ballatoio. Purtroppo dopo pochissimi minuti la donna è spirata e sono risultati inutili i tentativi dei sanitari di salvarla.

Oscuri i motivi che hanno spinto la donna a compiere l'insano gesto. La salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre.