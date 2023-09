Roulotte in fiamme a Summonte, a fuoco una baracca a Montoro Due incendi nella notte: l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino durante le ultime due notti sono stati impegnati in due incendi che hanno riguardato altrettante baracche adibite a depositi agricoli. Il primo è stato effettuato intorno alle 2 del 17 in via Gelsi a Summonte, dove ad andare a fuoco all'interno della struttura una roulotte, legname e materiale vario. Ci sono volute tre squadre e circa cinque ore di lavoro per spegnere le fiamme mettere in sicurezza l'area, evitando che le stesse si propagassero alle vicine abitazioni, non si sono registrate persone coinvolte.

Il secondo incendio si è verificato intorno all'una della notte appena trascorsa, in via Sant'Eustacchio a Montoro, ed ad andare a fuoco in una baracca in legno e lamiere, attezzi agricoli, materiale vario e alcune bombole di GPL, di cui una avvolta dalle fiamme è scoppiata poco prima dell'arrivo delle tre squadre inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli. Anche in questo caso il lavoro dei Vigili del Fuoco è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area, evitando che le stesse si propagassero al vicino deposito di animali, che per fortuna è stato salvato. In entrambi i casi erano presenti i Carabinieri delle locali stazioni per gli adempimenti di loro competenza.