Elettra Lamborghini incanta Mirabella e i ladri svaligiano le case Tre i colpi messi a segno nella zona di Pianopantano

Da un lato una spumeggiante Elettra Lamborghini e un paese in delirio, con migliaia di persone giunte in auto e nevette per ammirarla e dall'altro l'amara sorpresa al rientro a casa per alcune famiglie, visitate dai ladri. Tutto studiato alla perfezione come accade spesso in questi casi.

Un piano studiato alla perfezione approfittando della momentanea assenza dei proprietari che dopo essersi allontanati hanno lasciato le loro abitazioni incustodite.

Per i malviventi che hanno approfittato evidentemente del concentramento delle forze dell'ordine nell'area adibita al concerto è stao un gioco da ragazzi. La zona presa di mira, è stata quella di Pianopantano.

Tre i furti messi a segno, tutti andati a segno. In uno dei casi è stata portata via anche un'arma. Il bottino è in via di quantificazione. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.

Era già accaduto sabato scorso in contamporanea alla tirata del carro lungo via Nazionale sempre a Pianopantano e nel territorio di Calore.