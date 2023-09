Avellino, ordigno esploso nella notte a Valle: indaga la squadra Mobile Nel mirino un uomo noto alle forze dell'ordine

Una bomba carta è stata fatta esplodere in via Luigi Imbimbo, poco distante la mensa Caritas di don Tonino Bello. E' accaduto poco dopo l'una di notte. Nel mirino dell'attentato un uomo, noto alle forze dell'ordine. La bomba è stata posizionata davanti al portone d'ingresso della palazzina. La potenza della deflagrazione ha danneggiato seriamente anche i portoni d'ingresso dei due appartamenti posti al piano terra della palazzina. Sul posto gli agenti della squadra Mobile diretti dal dirigente Gianluca Aurilia, insieme ai vigili del fuoco e gli uomini della Scientifica. Gli agenti sono al lavoro per i rilievi e avviare le indagini. L'esplosione ha risvegliato molti residenti che a quell'ora si sono riversati in strada.