Incidente a Pratola Serra nei pressi dell'Fma, 5 ragazzi feriti tra le lamiere I ragazzi sono stati portati al Moscati

Incidente a Pratola Serra, 5 ragazzi finiscono in ospedale. E' successo questa mattina nei pressi dell'ex Fma. Due i veicoli che si sono scontrati violentemente. L'incidente ha coinvolto cinque giovani ragazzi, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati d'urgenza presso l'Ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono giunti prontamente i sanitari del 118, che hanno lavorato instancabilmente per stabilizzare le condizioni dei giovani coinvolti. Contemporaneamente, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza la zona e liberare gli occupanti delle vetture incidentate. Le volanti dei Carabinieri sono arrivate sul posto per iniziare le indagini e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto al fine di accertare eventuali responsabilità. (foto di repertorio, ndr)