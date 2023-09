Blitz a Quindici, ritrovato Kalashnikov nascosto in campagna, si indaga Il rinvenimento della Polizia

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di mirata attività info- investigativa, hanno rinvenuto in agro del comune di Quindici un fucile semiautomatico modello KALASHNIKOV, in buono stato d’uso, unitamente ad un caricatore in acciaio contenente all’interno del serbatoio sedici proiettili cal. 7,62x39mmm. L’arma, risultata non censita in banca dati, era stata occultata, in una scatola di cartone, in un appezzamento agricolo nei pressi di un regio lagno. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, sono in corso accertamenti al fine di identificare il possessore dell’arma.