Ariano, auto impantanata in una buca: precipita nuovamente la situazione a Creta Condotte colabrodo che rischiano di scoppiare nuovamente. Il calvario infinito degli abitanti

E' di nuovo paralisi in contrada Creta ad Ariano Irpino. Auto che restano impantanate, condotte colabrodo che rischiano di scoppiare come già accaduto negli anni scorsi.

E' di ieri l'ultimo intervento della polizia municipale. In panne una fiat punto a causa di una perdita non riparata da oltre tre mesi. Fortunatamente solo danni alla vettura e nessuna conseguenza per il conducente.

Sul posto la polizia municipale. La vettura è stata trainata da un mezzo agricolo della zona. E non è la prima volta.

Gran parte del tratto che da Ariano porta a Melito Irpino è nuovamente interessato da perdite di acqua che rendono ad alto rischio il transito delle auto. Una situazione piuttosto seria che rischia di precipitare ulteriormente con l'arrivo del prossimo inverno.

Problemi ci vengono segnalati anche in località Anselice dove la strada è ormai diventata impercorribile. Occorre intervenire al più presto.