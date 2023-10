Morti in tangenziale, lacrime per Eduardo e Silvana, gli angeli del volontariato Lutto a Sant'angelo all'Esca e Mercogliano, attesa per i funerali

Saranno sottoposti ad autopsia i corpi dei coniugi Eduardo Cantù di 83 anni e della moglie Silvana Fuina di 64 anni, residenti a Sant'Angelo all'Esca, in provincia di Avellino, deceduti in un incidente stradale sabato sera, sulla tangenziale di Benevento. Membri dell'ordine del Santo sepolcro avevano da poco ricevuto un'onorificenza in una cerimonia a Benevento. Erano particolarmente noti tra Irpinia e Sannio, per il loro impegno costante con la loro onlus a Mercogliano e a Sant'Angelo all'Esca. “Siamo addoloratissimi – spiega il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio -. Eduardo e Silvana erano particolarmente attività nel sociale, costantemente impegnati in tante attività di volontariato. Siamo vicini ai familiari in questo tragico momento , che vede straziate entrambe le due comunità irpine”. Sabato notte è avvenuto lo scontro, che ha visto coinvolte tre vetture. Sono in corso le indagini e nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro della dinamica del tragico sinistro.

Sono morti Entrambi sono morti sul colpo, Edaurso e Silvana, mentre i conducenti delle altre due auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "San Pio", ma hanno riportato solo lievi contusioni.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco.

Le due salme sono state trasportate, su disposizione del magistrato di turno, presso la sala mortuaria dell'ospedale "San Pio", dove appunto si svolgerà l'autopsia. La coppia abitava a Sant'Angelo all'Esca, proprio accanto alla chiesa di San Michele. «Una notizia che mi ha addolorato moltissimo e che solo questa mattina ho saputo - dice il parroco della parrocchia di San Michele don Ciriaco Vozella - marito e moglie erano entrambi da tempo impegnati nel volontariato, sia in paese che nella zona di Mercogliano. E' attesa in paese per i funerali che si svolgeranno nella nostra parrocchia».