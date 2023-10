Furti di carburante dalle auto in sosta: si indaga a Sturno Almeno una trentina le vetture prese di mira dai malviventi

Furti di carburante dalla auto in sosta. E' accaduto a Sturno nei pressi della piscina comunale. Almeno una trentina le auto prese di mira dai malviventi. A denunciarlo sono stati gli stessi proprietari, residenti e automobilisti giunti in paese per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo.

Non tutti per la verità si sono accorti all'istante del furto subito. A questo si aggiungono i colpi nelle abitazioni in centro, non si sa se ad opera della stessa mano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.