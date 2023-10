Furti a Sturno: Di Leo, sindaco vigilantes in strada tra la gente Il primo cittadino insieme ai cittadini, impegnato a sorvegliare il territorio

Ancora una notte di apprensione a Sturno dove regna la paura dopo la recente ondata di furti avvenuti in paese. In campo anche il sindaco Vito Di Leo, insieme ai cittadini a sorvegliare il territorio, segnalare la presenza di auto e movimenti sospetti.

Non le chiamano ronde ma di sicuro è una sorveglianza attiva che in questo momento può essere di grande aiuto alle poche pattuglie presenti che fanno il possibile per arginare il fenomeno. E' pur vero che in questo memento regna anche la psicosi.

"C'è la massima attenzione da parte nostra - afferma il sindaco Vito Di Leo - ma ciò che mi preme sottolineare è soprattutto la collaborazione dei cittadini. E' capitato a me stesso di segnalare un'auto sospetta poi rivelatosi un falso allarme avendola notata in strada durante un giro di perslustrazione con i cittadini.

E' importante non lasciare nulla al caso ed allertare con immediatezza le forze dell'ordine. Di certo qui non vi è una strada che non sia servita dalla pubblica illuminazione. E questo è un aspetto molto importante."

E' in località Crocevia che i carabinieri hanno raccolto ieri sera una serie di segnalazioni, legate ad alcuni movimento sospetto che hanno messo in allarme i residenti. Ma fortunatamente non vi sarebbero stati nuovi furti consumati.