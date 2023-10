Il reparto prevenzione crimine in azione contro i furti nelle abitazioni I controlli disposti dalla polizia a Frigento, Sturno, Lioni e Gesualdo

Disposti dalla questura, nei comuni di Frigento-Gesualdo-Lioni e Sturno, proseguono i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi a Sant’Angelo dei Lombardi il 3 ottobre, presieduto dal prefetto Paola Spena.

Nelle operazioni, pianificate per le giornate del 5 e del 6 ottobre tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, sono state impiegate, oltre a personale del Commissariato di polizia di Sant’Angelo dei Lombardi, anche pattuglie del reparto prevenzione crimine di Napoli.

Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure, quali la libertà vigilata, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la sorveglianza speciale, ecc.).

Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati:

175 persone controllate, di cui 34 con precedenti di polizia;

111 veicoli controllati.

I servizi continueranno nei prossimi giorni con cadenza periodica, interessando anche altri territori della provincia ritenuti sensibili.