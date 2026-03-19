Agricoltura, ambiente e paesaggio in Valle Ufita: tavolo tecnico a Flumeri Incontro promosso dall'assessora regionale Maria Carmela Serluca insieme al Piv

L’assessora all’agricoltura Maria Carmela Serluca e i responsabili scientifici del Piv Valle dell’Ufita, Adelina Picone e Michelangelo Russo (responsabili del progetto Cura, comitato universitario regionale), hanno organizzato un tavolo tecnico sul tema: Agricoltura, ambiente e paesaggio nella Valle dell’Ufita. Contributi per il Programma Integrato di Valorizzazione.

L’incontro si terrà domani, venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle ore 10.00, presso la "Dogana Aragonese di Flumeri, coinvolgendo i principali stakeholder del territorio.

All’iniziativa prenderanno parte il comune di Ariano Irpino e Grottaminarda quali referenti dei comitati politico e tecnico del Piv, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Gal, gli istituti professionali a indirizzo agroalimentare, turistico e agricolo del territorio e i consorzi e le associazioni con l’obiettivo di avviare un confronto operativo e costruttivo volto alla definizione delle iniziative concrete per la realizzazione del progetto.

Il tavolo tecnico rappresenta un momento fondamentale per discutere il ruolo del paesaggio agrario e dell’intera filiera agroalimentare nella redazione del Piv (Programma integrato di valorizzazione) della Valle dell’Ufita.

In particolare, saranno approfonditi il contributo del sistema agricolo e agroalimentare allo sviluppo territoriale, la valorizzazione del paesaggio agrario come leva di crescita sostenibile, il coinvolgimento integrato delle filiere produttive locali e le azioni operative per la costruzione del Programma Integrato di Valorizzazione.

L’obiettivo è quello di comporre un “mosaico attivo” di competenze e progettualità, capace di tradursi in azioni concrete a beneficio del territorio, con particolare riferimento alla riqualificazione del sistema della filiera agricola e zootecnica e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali. La riunione del tavolo tecnico è aperta ai giornalisti e agli stakeholder del territorio.