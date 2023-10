Furti ad Ariano, è stato un week end di fuoco: scoperti altri due colpi Carabinieri e polizia indagano su altri due episodi avvenuti sempre nelle zone rurali

Ci sono altre due abitazioni disabitate tra quelle visitate dai ladri nell'ultimo week end. La prima in contrada Orneta, non molto distante dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle spalle del bar i cui proprietari risiedono da anni a Rimini e la seconda in località Santa Barbara lungo la strada che porta alla nota fontana.

Sul primo caso stanno indagando i carabinieri. Si sta cercando di capire cosa è stato trafugato all'interno.

Il secondo invece è al vaglio della polizia. I proprietari, padre e figlio si erano allontanati sabato sera per una festa di compleanno. La scoperta è stata fatta poco dopo le due, al loro rientro a casa. I malviventi penetrati da un balcone laterale si sono impossessati di soldi e un bracciale di valore. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 2000 euro circa. Rilievi effettuati dalla polizia, in quella che sabato notte è stata davvero una notte insonne e di fuoco per le forze dell'ordine alle prese con diverse segnalazioni, alcune dettate anche dalla psicosi.

E intanto gli abitanti non mollano e a turno continuano a sorvegliare le proprie case, sempre più convinti che a guidare i malviventi a piedi nei campi vi sia qualcuno del luogo che conosce molto bene zone e abitudini. Foto panoramica dall'alto di Francesco Lops.