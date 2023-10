Carcere Sant'Angelo dei Lombardi, sequestrati 4 smartphone Erano nascosti in bagno, sotto il lavabo

Casa Reclusione S.Angelo dei Lombardi. Ancora un importante sequestro. A dare la notizia è il Segretario Regionale OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Vincenzo PALMIERI.

Nella mattinata odierna presso il Reparto Colloqui i BASCHI Azzurri ivi in servizio hanno individuato 4 cellulari del tipo smarphone nuovi e di ultima generazione.

Il ritrovamento è avvenuto nel bagno riservato ai familiari dei detenuti e precisamente sotto il lavabo.Ancora una volta il personale del settore Colloqui della Casa di Reclusione si distingue nel ritrovamento di sostanze stupefacenti e cellulari nonostante in evidente sofferenza per il poco personale.Palmieri aggiunge che proprio oggi in un incontro con la direzione è stata rappresentata dall'OSAPP la critica consistenza dell'organico dell'unità operativa in riferimento oltre ad altre problematiche dell'organizzazione del lavoro.

Interviene sulla questione il Consigliere Nazionale Emilio FATTORELLO che ricorda anche il sequestro di pochi giorni fa di un pallone contenente 300 grammi di hascic e tre telefonini nella stessa struttura.

La carenza organica della Polizia Penitenziaria, la mancanza di supporti tecnici,l'aumento degli Eventi Critici Violenti in campo regionale e nazionale hanno determinato la decisione dello stato di agitazione a livello centrale, l'OSAPP unico Sindacato a non sottoscrivere l'accordo Quadro Nazionale con l'amministrazione e la competente parte politica, dopo venti anni di attesa.

Altra nota dolente rappresentata vibratamente dal Segretario Generale Leo BENEDUCI è relativa all'emanazione dei Protocolli Operativi che di certo non soddisfano tutte le esigenze di un sistema Penitenziario completamente al collasso.