Incidente nella notte: sbanda in auto e precipita giù dal viadotto: muore 33enne Lo schianto a Calabritto sulla Fondo valle Sele

Un volo di oltre trenta metri e la morte. Ancora una croce e sangue sull'asfalto sulla Fondo valle Sele, dove stanotte dopo le 4 si è verificato un tragico incidente stradale. A perdere la vita un 33enne di Caposele. I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 04'15 sono intervenuti sulla Fondo Valle Sele SS 691, al Km. 18'800 nel territorio del comune di Calabritto, per il grave incidente stradale, che ha visto coinvolta una sola autovettura, su cui viaggiava il 33enne. Secondo una prima ricostruzione il giovane, per cause da accertare, ha improvvisamente sbandato andandosi a ribaltare, finendo in bilico sul viadotto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha immediatamente inviato la squadra del distaccamento di Lioni e quella del distaccamento di Montella, e una volta giunte sul posto, hanno messo in sicurezza l'auto che rischiava di cadere giù, e hanno soccorso il conducente, un uomo di 33 anni residente a Caposele, il quale per il violento impatto era stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed era precipitato per circa 30 metri nella vegetazione sottostante. Purtroppo per lui il volo è stato fatale, e il personale medico intervenuto ne ha constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato dopo gli adempimenti di rito dai Vigili del Fuoco, sul posto i Carabinieri di Senerchia, Calabritto e Montella che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.