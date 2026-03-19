Avellino, alla guida di auto irregolare: denunciato 50enne I controlli dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, ad Avellino, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che si aggirava con fare sospetto nel centro della città. Dopo averne osservato i movimenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno bloccato l’auto e proceduto ai controlli.

Dall’immediata interrogazione alla Banca Dati sono emerse delle irregolarità sul numero di telaio (risultato contraffatto), sulla carta di circolazione e sulle targhe.

Veicolo, targhe e documenti sono stati posti sotto sequestro mentre per il conducente del mezzo un 50enne del capoluogo, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per “Riciclaggio” e “Uso di atto falso”.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma, con particolare attenzione alle aree residenziali maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione, al fine di assicurare una costante e capillare presenza sul territorio a tutela della sicurezza pubblica.