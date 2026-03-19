Uova di Pasqua e palloni con marchio contraffatto: maxi sequestro in Irpinia L'operazione Wolf's Soccerball della Finanza nell'avellinese : sequestri e controlli a tappeto

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alla contraffazione, hanno sequestrato diverse confezioni di uova di cioccolato a cui era abbinato un pallone da calcio riportante il logo ufficiale della locale squadra di calcio, regolarmente depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dall’associazione che ne detiene la proprietà, palesemente alterato/contraffatto.

La vendita nei negozi

L’attività di servizio immediatamente sviluppata, ha permesso di rilevare numerosi esercizi commerciali della provincia irpina che ponevano in vendita le confezioni pasquali. L’immediato intervento dei militari del Gruppo Avellino e della Compagnia Ariano Irpino ha permesso di ricostruire l’intera filiera che vede coinvolte sia aziende locali che del casertano e del padovano, consentendo di sequestrare oltre 900 palloni e sciarpe con marchio illegale, nonché individuare i canali di importazione del prodotto illecito, proveniente dalla Cina.

Indagini e controlli a tappeto

All’esito delle attività di servizio - che ha visto coinvolti anche finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e Padova - sono stati segnalati alle Procure della Repubblica competenti i legali rappresentanti di cinque imprese, tra cui importatore, distributore e singoli esercenti. La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, oltre a costituire illecito penale, hanno significative conseguenze sulle corrette dinamiche di mercato, in danno della concorrenza e del gettito fiscale, alimentando un circuito di illegalità che si traduce in una diminuzione della crescita del Paese. Contrastare il fenomeno contribuisce a creare le condizioni per rafforzare la competitività delle aziende che, invece, operano nella piena legalità e che il Corpo si pone l’obiettivo di tutelare.