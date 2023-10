Da Matera a Grottaminarda per truffare gli anziani: presi tre giovani I tre, di cui due minorenni ed un 18enne, sono stati pertanto denunciati

Gli Agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Grottaminarda hanno denunciato due minorenni ed altro giovane indagati del reato di truffa in danno di una coppia di anziani. I tre, a bordo di un’autovettura presa in noleggio, erano in fuga da Matera, dove avevano messo a segno la truffa. In stretta sinergia con la Squadra Mobile di Matera sono stati però intercettati lungo la tratta autostradale Napoli-Canosa. All’atto del controllo gli operatori di Polizia hanno rinvenuto, adeguatamente occultati, contanti per oltre 750 euro, nonché numerosi oggetti in oro ed argento, sottratti agli anziani coniugi dopo essersi spacciati, con abili stratagemmi, per parenti in difficoltà finanziarie e improvvise urgenze. I tre, di cui due minorenni ed un 18enne, sono stati pertanto denunciati rispettivamente al Tribunale per i Minorenni di Potenza e alla Procura della Repubblica di Matera. La refurtiva, a conclusione degli accertamenti è stata riconsegnata ai legittimi proprietari ancora in stato di shock ed increduli per quanto avvenuto.