Mercogliano, volevano bere gratis: scatta la lite, via agli interrogatori Il 19 ottobre sono fissati gli interrogatori di garanzia per il 50enne e il 29enne

di Paola Iandolo

“Allora non hai capito che ti uccido”. Per queste minacce sono finiti agli arresti domiciliari eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Avellino un 50enne di Monteforte Irpino e un 29enne di Mercogliano. I due sono accusati di tentata estorsione per aver minacciato ripetutamente il titolare di un bar ubicato a Torrette di Mercogliano.

Le accuse

I due – nel giugno scorso - minacciarono il titolare perché non volevano pagare le bevande per loro e i loro conviviali. “questo è se vuoi lavorare” dissero al titolare del bar. Ma quest’ultimo si oppose, denunciando le condotte alle forze dell’ordine. Inoltre i due scagliarono contro il titolare del bar e un suo dipendente il contenitore in vetro delle mance riportando ferite giudicate guaribili rispettivamente in tre e un giorno.

Gli interrogatori di garanzia

Intanto per i due sottoposti alle misure cautelari sono già stati fissati gli interrogatori di garanzia. Infatti il 50enne e il 29enne – difesi dagli avvocati – Carmine Danna e Alberico Galluccio - dovranno comparire il 19 ottobre davanti al gup del tribunale di Avellino, Francesca Spella.