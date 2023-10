Grottaminarda: sparatoria in centro, 46enne ucciso a colpi di arma da fuoco Fermato 44enne del posto. Il sindaco: ho provato a salvare la vittima ma non c'è stato nulla da fare

di Gianni Vigoroso e Simonetta Ieppariello

Sparatoria a Grottaminarda, muore 46enne ucraino. E’ accaduto in pieno centro, lungo Corso Vittorio Veneto intorno alle 20,30, mentre l'area era affollata da centinaia di persone, compresi gli avventori di una vicina pizzeria. Un uomo del posto, secondo una primissima ricostruzione, ha estratto una pistola e sparato contro la vittima, centrandolo al petto.

La vittima freddata tra la gente

Il 46enne, nonostante i soccorsi del 118, è arrivato cadavere nel pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. L'omicidio è avvenuto in centro, in un luogo di ritrovo della movida del paese ufitano, tra momenti di panico e terrore delle persone presenti.

Il panico in strada

In tanti si sono rifugiati in una pizzeria, che si trova nei pressi del luogo della sparatoria, spaventati e sotto shock per quanto accaduto. Sul posto è stato tempestivo l’arrivo di Carabinieri e Guardia di Finanza. Da pochi minuti è stato fermato dai carabinieri un 44enne del posto e portato in caserma. L'area è stata subito perimetrata, per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e sono state già ascoltate alcune persone, che hanno assistito alla sparatoria.

Il sindaco Spera ha provato a salvare la vittima

Si indaga sul movente dell’omicidio. Sul posto il sindaco Marcantonio Spera, medico, che ha prestato subito soccorso alla vittima, inutilmente. Il 46enne, un lavoratore di una RSA irpina, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il sindaco Spera ha provato a calmare anche il 44enne, che ha buttato la pistola al suolo, attendendo l'arrivo delle forze dell'ordine. "Ho provato a salvare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare. Siamo scioccati e addolorati per questa tragedia, che ha sconvolto l'intera comunità. Una tragedia che ci segnerà per sempre. Conoscevo la vittima, abitava vicino casa mia, ma anche chi ha sparato. Siamo davvero scioccati e increduli. Stasera mi sono trovato lì per caso. Ho provato a salvare la vittima, ma versava in condizioni disperate. Attendiamo di conoscere i particolari dalle forze dell'ordine " . Ha detto il primo cittadino del comune ufitano.