Omicidio Grottaminarda: Ho provato a salvare Ivan ma non c'è stato nulla da fare Grottaminarda, il sindaco Spera tra i primi a prestare soccorso: siamo scioccati e addolorati

Di Gianni Vigoroso e Simonetta Ieppariello

Si indaga sul movente dell'omicidio avvenuto ieri sera, in pieno centro a Grottaminarda, in provincia di Avellino. A perdere la vita un 46enne Ucraino, Ivan Kantsedal , centrato da uno o più colpi di arma da fuoco lungo corso Vittorio Veneto a pochi passi dalla storica fontana. Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco Marcantonio Spera, medico, il quale ha provato a soccorrere la vittima.

"L'episodio di cronaca ha profondamente scosso la comunità e continuerà a farlo per un lungo periodo, dato che una situazione del genere non si era mai verificata - spiega Spera -. È una vera tragedia, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi che abbiamo appreso riguardo alla vita della persona deceduta ad Ariano, al Frangipane. Personalmente, conoscevo la vittima solo di vista: abitava qui nel centro insieme alla sua compagna.

Nessuno di noi è in grado di comprendere cosa abbia potuto accadere per creare le circostanze che hanno portato a questa tragica serata. Anche il giovane che ha reagito in questo modo, proveniente da Grottaminarda, è una persona che conosco molto bene; ha una famiglia meravigliosa. Evidentemente, qualcosa deve essere accaduto per farli giungere a questa tragica collisione. Nessuno, almeno tra le persone con cui ho parlato stasera, me compreso e i miei amici, sa quale sia stata la causa di questo evento.

Questo fatto è avvenuto quasi sotto gli occhi di tutti, proprio qui nel centro della città. Non so l'orario esatto, ma sono giunto immediatamente sul luogo poco dopo l'accaduto per prestare soccorso, anche se la situazione era disperata. Il giovane che ha sparato era vicino e tranquillo, e ho cercato di tenerlo vicino a me.

Questa situazione è estremamente enigmatica e verrà sicuramente investigata a fondo dalle forze dell'ordine e dai carabinieri. Siamo tutti sconvolti, specialmente io, dato che conosco bene il giovane da Grottaminarda e conosco anche la persona che ha tragicamente perso la vita, che abitava di fronte a me. Sono completamente attonito e incapace di comprendere come possano accadere eventi così terribili.".