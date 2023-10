Minacce al titolare del bar: i due indagati hanno risposto alle domande del gip Gli avvocati sono pronti a depositare i ricorsi al tribunale del riesame

di Paola Iandolo

Picchiarono e minacciarono ripetutamente il titolare di un bar ubicato a Torrette di Mercogliano, i due indagati, un 50enne e un 29enne di Mercogliano, sono comparsi davanti al gip del tribunale di Avellino, Francesca Spella per l'interrogatorio di garanzia. I due hanno respinto le accuse e fornito la loro versione al gip.

I due – nel giugno scorso - minacciarono il titolare perché non volevano pagare le bevande per loro e i loro conviviali. “Questo è se vuoi lavorare” dissero al titolare del bar. Ma quest’ultimo si oppose, denunciando le condotte alle forze dell’ordine. Inoltre i due scagliarono contro il titolare del bar e un suo dipendente il contenitore in vetro delle mance riportando ferite giudicate guaribili rispettivamente in tre e un giorno.

Ricorso al Riesame

Intanto per i due sottoposti alle misure cautelari degli arresti domiciliari – difesi dagli avvocati Carmine Danna e Alberico Galluccio - i legali sono già a lavoro per presentare le istanze davanti al tribunale del Riesame.