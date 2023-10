Solofra, era accusata di peculato: infermiera assolta Fondamentali le indagini difensive effettuate dall'avvocato Gaetano Aufiero

di Paola Iandolo

La difesa ha dimostrato che farmaci appartenevano ad un lotto Asl. Per questo ragione è stata assolta dall’accusa di peculato una infermiera in servizio presso l’ospedale Landolfi di Solofra. La donna nel 2019 fu bloccata all’alba davanti alla struttura ospedaliera e perquisita dai Carabinieri del Nas, che da tempo avevano ricevuto segnalazioni in merito ad ammanchi di medicinali nella struttura ospedaliera. Nella vettura della stessa e successivamente anche all’interno della sua abitazione furono rinvenuti medicinali compatibili con quelli ospedalieri. Da qui prima l’accusa di ricettazione e poi quella più grave di peculato.

Il rito abbreviato

Al termine del rito abbreviato davanti al Gup del Tribunale di Avellino Francesca Spella, è stata emessa la sentenza di assoluzione per la donna difesa dal penalista Gaetano Aufiero. Richiesta di assoluzione avanzata anche dal pm Fabio Massimo Del Mauro. Decisive le indagini difensive portate in aula dall’avvocato Aufiero. La donna, infatti, faceva anche assistenza privata e i farmaci erano stati donati dai familiari dei suoi pazienti privati.