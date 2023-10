Omicidio di Grottaminarda: domani i funerali di Ivan Kantsedal Domani le esequie del 46enne ucraino ucciso a colpi di pistola

di Simonetta Ieppariello e Gianni Vigoroso

Si terranno domani a Grottaminarda i funerali di Ivan Kantsedal, il 46enne ucraino, ucciso a colpi di pistola lo scorso sabato, lungo il corso del comune ufitano. Le esequie si terranno domani nella chiesa di Santa Maria Maggiore alle ore 15.30.

Completata l'autopsia

È stata completata da poche ore l'autopsia sul corpo dell'uomo. La salma è stata liberata e arriverà domani in paese, dall'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati.

La famiglia distrutta

Kantsedal lascia la madre Nadiya, il padre Paulo, il figlio Anton David, la moglie Natalia i familiari e i parenti tutti. Il sindaco Marcantonio Spera negli scorsi giorni aveva manifestato il cordoglio del paese per il tragico delitto, rimarcando la vicinanza del paese alla famiglia della vittima e a quella dell'omicidio. "Sono due le famiglie distrutte " , ha spiegato -. Saremo vicini alle famiglie, anche con gruppi di sostegno psicologico. Ora chiediamo silenzio e preghiere per Ivan e per tutte le persone che stanno soffre di"

Lutto in paese

La comunità ucraina irpina si è stretta intorno ai parenti dell'uomo, mentre resta in carcere Angelo Girolamo, il 44enne che lo ha ucciso. Pochi giorni fa il gip ha confermato la convalida dell'arresto in carcere, riprendendo non credibile la sua versione dei fatti.