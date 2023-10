Ariano, nuova abitazione a soqquadro, gli abitanti: "Non siamo visionari" Continuano ad agire indisturbati e a farla franca i ladri. Colpita una coppia di coniugi

Non era fobia. Certo i falsi allarmi ci saranno pure in tutta questa confusione generale. Ma la realtà è soltanto una: questi due, tre delinquenti continuano a fare ciò che vogliono ogni sera con la complicità di qualcuno. Resta il mistero dei droni che potrebbe essere anche collegato al carcere. Di certo non si può vivere così e la gente ha ragione.

"Siamo stanchi, stressati e sdegnati. Non ce la facciamo più. E' da mesi che va avanti questo stillicidio che ci sta portando alla disperazione."

Fanno rete gli abitanti delle varie contrade ad Ariano Irpino, alle prese con l'allarme furti che non cessa minimamente.

E' di stamane la scoperta di un ennesimo colpo all'interno di un'abitazione di località Manna a poca distanza dalla chiesa di Santa Maria Assunta.

Siamo stati sul posto a documentare l'accaduto. La foto che vedete è riferita al furto in questione. Nessun repertorio. Evitiamo nomi per non metterli in pasto ai malviventi, ma ringraziamo nello stesso tempo chi ci ha accolto in casa per descriverci nei dettagli cosa è accaduto.

Il racconto:

"Mio marito avendo subito un intervento chirurgico, aveva deciso di dormire al piano inferiore, accanto alla cucina, sul divano. Stavamo cenando e guardando la Tv. Fuori si sentiva un forte vento. Abbiamo udito un rumore forte ma non ci abbiamo dato peso. Siamo rimasti giù tutta la notte e parlavamo proprio dei furti, stando in continuo contatto con il gruppo della contrada. Mai ad immaginare che in quel momento qualcuno stava derubando proprio noi. Stamattina nel salire sopra abbiamo notato, panni sparsi sulle scale, borse prelevate e nelle camere da letto tutto a soqquadro. Hanno rotto una finestra per intrufolarsi all'interno. Dalle telecamere in nostro possesso abbiamo alla fine appurato che il furto è avvenuto ieri sera tra le 19.30 e le 20.00. C'era una macchina che attendeva i ladri all'esterno. Siamo ancora frastornati e increduli."

Il bottino è in via di quantificazione, i malviventi hanno portato via orologi ed altri oggetti. Cercavamo soldi e oro. Stamane sul posto si sono recati i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere. Vi sarebbe anche un'altra intrusione non denunciata nei pressi del carcere oltre ad un tentato furto in una villa.